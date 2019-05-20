كولن فيرث جاسوس في فيلم عن الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 06:15 مساء
يحمل الفيلم عنوان «أوبيريشن منسميت» (أ ف ب)

يؤدي الممثل البريطاني كولن فيرث، الحائز جائزة «أوسكار»، دور البطولة في فيلم جديد عن الحرب العالمية الثانية، وفق ما قال منتجوه لوسائل الإعلام على هامش مهرجان «كان» الإثنين.

ويحمل الفيلم عنوان «أوبيريشن منسميت» وهو مقتبس من كتاب لبن ماكنتر يحمل العنوان نفسه، وفق «فرانس برس»، نقلًا عن مجلة «فاراييتي».

وتدور أحداثه في العام 1943، فيما يخطط الحلفاء لهجوم متعدد الجوانب على النازيين في أوروبا.

ويؤدي فيرث، الحائز جائزة «أوسكار» العام 2011 عن دور البطولة في فيلم «ذي كينغز سبيتش»، دور إوين مونتاغو الجاسوس الذي ينشر معلومات مضللة لحماية جنود الحلفاء فيما يشنون غارات ضد النازيين.

وأوردت «فاراييتي» أن الفيلم بيع إلى موزعين في أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، لكن حقوقه في الولايات المتحدة لا تزال متاحة.

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