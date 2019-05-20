«جون ويك» ينتزع الصدارة من «أفنجرز»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 12:34 مساء
كيانو ريفز وهالي بيري خلال العرض الأول لفيلم «جون ويك»، 15 مايو 2019 (أ ف ب)

تراجع فيلم «أفنجرز: أند غايم» نهاية هذا الأسبوع عن المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حل في الصدارة ثلاثة أسابيع متتالية، ليحل مكانه فيلم الحركة «جون ويك».

لكن الفيلم المستوحى من عالم «مارفل» ومن إنتاج «ديزني» شارف على التفوق على فيلم «أفاتار» كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، وفق «فرانس برس».

وأشارت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة إلى أن «أفنجرز» حقق أرباحًا إجمالية محلية بلغت 29,4 مليون دولار في الأسبوع الرابع لعرضه، دافعًا إيراداته الإجمالية العالمية إلى 2,61 مليار دولار، أي أقل بقليل من 2,79 مليار دولار التي حققها فيلم «أفاتار» في العام 2009.

لكن في أميركا الشمالية، حل «أفنجرز» في المركز الثاني في نهاية هذا الأسبوع الممتدة على ثلاثة أيام بعدما احتل الفيلم الجديد «جون ويك: تشابتر 3 - بارابيلوم» من إنتاج شركة «لاينزغايت» المركز الأول بإيرادات بلغت 57 مليون دولار.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الثالث من سلسلة أفلام «جون ويك» مرة أخرى الممثل كيانو ريفز بدور قاتل مأجور متقاعد، إلى جانب هالي بيري ولورنس فيشبورن وإيان ماكشاين وأنجيليكا هاستون.

وبعدما كان في المركز الثاني الأسبوع الماضي، تراجع فيلم «بوكيمون: ديتيكتيف بيكاتشو» من إنتاج «وورنر براذرز» إلى المركز الثالث مع إيرادات قدرها 24,8 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم «إيه دوغز جورني» من إنتاج شركة «يونيفرسال» بعائدات بلغت 8 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم «ذي هاسل» من إنتاج شركة «يونايتد آرتست» بإيرادات بلغت 6,1 مليون دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:
6- «ذي إنترودر» مع 4 ملايين دولار.

7- «لونغ شوت» مع 3,4 مليون دولار.

8- «ذي صن إز أولسو إيه ستار» مع 2,6 مليون دولار.

9- «بومز» مع 2,1 مليون دولار.

10- «أغلي دولز» مع 1,6 مليون دولار.

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