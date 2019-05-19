الحلقة الأخيرة من مسلسل «غايم أوف ثرونز» مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 05:15 مساء
إميليا كلارك في نيويورك، 3 أبريل 2019 (أ ف ب)

بعد ثماني سنوات وثمانية مواسم يسدل الستار الأحد، على مسلسل «غايم أوف ثرونز» الذي استقطب بشغف ملايين المشاهدين وحقق أرقامًا قياسية عدة، ليعرف الطرف الذي سيتربع على عرش الحديد.

وتبث الحلقة الثالثة والسبعون والأخيرة من المسلسل الذي دخل الثقافة الشعبية، مساء الأحد، في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وضبط الكثير من محبي هذا المسلسل في العالم ساعاتهم ليستيقظوا في منتصف الليل لمتابعة حلقات المسلسل بالتزامن مع الأميركيين لتجنب أن تفسد عليهم التعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي متعتهم.

وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد «ذي ووركفورس إنستيتوت» أن نحو 27 مليون أميركي يرون أن متابعة الحلقة الأخيرة ستؤثر على عملهم في اليوم التالي مع تراجع الإنتاجية أو تغييب أو تأخر عن العمل.

ويروي المسلسل الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى صراع عائلات للتربع على عرش الحديد.

وأثار الموسم الأخير من المسلسل جدلًا، إذ أن مشاهدين اعتبروا أنه «لم ينفذ بإتقان» وأسفوا لمصير بعض شخصياته المتسرع فيما أن بعض المشاهد الرئيسية مرت بثوانٍ قليلة بعد سنوات من الانتظار.

وطالب بعضهم بنسخة جديدة مع إطلاق عريضة عبر موقع «تشينج.أورغ» حصدت حتى السبت نحو مليون توقيع.

وشاهد الحلقة الخامسة ما قبل الأخيرة 12.5 مليون مشاهد مباشرة و18.4 مليونًا بشكل غير مباشر في الولايات المتحدة.

والمسلسل مقتبس من روايات جورج ر. ر. مارتن، وقد أصبح في العام 2014 العمل الذي يحظى بأكبر نسبة مشاهدة عبر محطة «إيتش بي أو» متفوقًا على مسلسل «ذي سوبرانوز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية