الصلح بين بشرى ومحمد رمضان برعاية نجيب ساويرس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 16 مايو 2019, 11:03 مساء
نجيب ساويرس يتوسط بين الفنانة بشرى وغريمها محمد رمضان (بوابة الوسط)

أسدل الستار على أشرس خلاف في الوسط الفني بمصر، برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي جمع الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان، بعد جولة من الهجوم والهجوم المعاكس، انتقل صداها لمواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو المصرية.

وعلى هامش هامش مهرجان «كان» السينمائي في دورته الـ72 ، وقع الصلح بين بشرى ورمضان برعاية نجيب ساويرس، حيث حضر الفنان محمد رمضان الحفل الذي يقيمه سنويًا رجل الأعمال.

محمد رمضان يستعد لأول حفل غنائي له

وشهد على الصلح عدد من النجوم من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني أمير رمسيس وعدد من الشخصيات الفنية العالمية.

بشرى أكدت سعادتها بتواجد رمضان، وأنه لا يوجد خلاف من الأساس، وأن ما حدث مجرد مباراة فنية أدت إلى سوء فهم .

وكان التلاسن بين الطرفين على أوجِّه خلال الفترة الماضية عندما سجل الطرفين فيديو كليب يهاجم فيه الطرف الآخر.

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