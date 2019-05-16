إحياءً لذكرى النكبة.. انطلاق «البرج» في ثلاث مدن فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 04:06 مساء
بوستر فيلم التحريك «البرج» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق فيلم التحريك «البرج» للمخرج ماتس غرورد في ثلاث مدن مختلفة بفلسطين، وذلك إحياءً لذكرى النكبة، إذ يُعرض الفيلم الخميس، في ثلاثة أماكن مختلفة وهي مسرح وسينماتيك القصبة بمدينة رام الله، وباور جروب ببيت لحم، ونادي الندوة الثقافي بالخليل. وفي مركز خليل السكاكيني برام الله يوم الأحد 26 مايو.

ويأتي ذلك بعد عدة عروض ومشاركات ناجحة، كان آخرها انطلاقه تجاريًا في دور العرض التونسية، واستمرار عروضه في سينما متروبوليس بلبنان.

وحصل «البرج» على جائزتين خلال مشاركته في المهرجان «الدولي لأفلام الأطفال» بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك.

«البرج» فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي ومحمد بكري ونجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي - سويدي - فرنسي مشترك، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيعه في العالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

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