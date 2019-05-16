مايلي سايرس ضمن الموسم الخامس لمسلسل «بلاك ميرور»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 01:51 مساء
مايلي سايرس ضمن الموسم الخامس لمسلسل «بلاك ميرور» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شبكة نتفليكس الأربعاء أن مسلسل الخيال العلمي «بلاك ميرور» سيعود في موسمه الخامس يوم 5 يونيو، وأن فريق التمثيل سيشمل نجمة البوب مايلي سايرس والممثل أنتوني ماكي أحد أبطال سلسلة أفلام «أفينغرز» والممثل أندرو سكوت.

وسيعود صانعا المسلسل تشارلي بروكر وأنابيل جونز بثلاث قصص جديدة بعد ستة أشهر من إصدار فيلم «بلاك ميرور: باندرسناتش» وهو نسخة تفاعلية خاصة من المسلسل أتاحت للمشاهدين الاختيار بين سيناريوهات مختلفة، وفقًا لوكالة رويترز.

وعرضت خدمة البث على الإنترنت إعلانًا تشويقيًا للموسم الجديد وظهرت فيه شخصية سكوت وهو يجلس داخل سيارة ويحمل مسدسًا في مواجهة مع الشرطة.

ويتناول المسلسل تأثير التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع المعاصر، وبدأ عرضه في‭‭ ‬‬بريطانيا عام 2011 بثلاث حلقات.
 

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