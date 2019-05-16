«زنقة الريح» يخطف إعجاب المشاهدين في أولي حلقاته

عرض أولي حلقات مسلسل زنقة الريح (فيسبوك)

بدأ الأربعاء ، عرض المسلسل الليبي «زنقة الريح» للمخرج أسامة رزق وإنتاج وليد اللافي، وبثت قناة سلام الفضائية أولي حلقاته والتى حملت عنوان «وين البحر يا رايس».

ونالت الحلقة أعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها بداية موفقة للعمل، فكتب الصحفي ومدير مهرجان جائزة سبتيموس «أعتقد بأن الحلقة الأولى للمسلسل أحرجت كل الإنتاج الفني الليبي لهذا العام»، أما الوجه الجديد في عالم الدراما الفنان الشاب على الكسكاس كتب « جميل أن يكون أول ظهور لي في عمل بأهمية مسلسل زنقة الريح».

أما الكاتبة محبوبة خليفة فكتبت عن العمل «مسلسل ليبي طرابلسي جاء في وقته، يخبرنا أن للعواصم تاريخ وحرمة وخصوصية وعراقة، وأنها تشع جمالًا بماضيها الممتد إلى أيامنا هذه، شغل جميل وجديد ومتكامل أداء وديكورًا وأزياء وحوار جاذب للمشاهد».

مسلسل «زنقة الريح» تأليف الكاتب عبدالرحمن حقيق الذي سبق وكتب المسلسل المعروف «العمارة»، ويتضمن العمل 20 حلقة مدة كل حلقة 45 دقيقة، ويشارك في المسلسل أكثر من 250 فنانًا من ليبيا والوطن العربي، ومن النجوم الليبيين المشاركين بالعمل الفنان عبد الرزاق أبورونية، أسامة الباهي،وأيوب القيب، والفنان فتحي كحلول، محمد عثمان، خالد كافو.

«زنقة الريح» دراما تاريخية اجتماعية، تدور أحداثها العام 1945 في مدينة طرابلس، ويتناول العمل معاناة الشعب الليبي في ظل حكم الإدارة البريطانية التي نصّبت على ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة إيطاليا، كما يبرز الحياة الاجتماعية، والعادات والتقاليد التي كانت سائدة بين سكان طرابلس في ذلك الوقت، والتناغم بين جميع الأديان والأعراق بداخل المدينة.

عرض أولي حلقات مسلسل زنقة الريح (فيسبوك)

عرض أولي حلقات مسلسل زنقة الريح (فيسبوك)