منحوتة لجيف كونز تحطّم رقمًا قياسيًا في مزاد لـ«كريستيز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 10:57 صباحا
منحوتة رابيت لجيف كونز معروضة في دار كريستيز (أ ف ب)

بيعت منحوتة على شكل أرنب للفنّان الأميركي جيف كونز بسعر يناهز 91,1 مليون دولار خلال مزاد أقامته دار «كريستيز» الأربعاء في نيويورك سجّل خلاله الرقم القياسي لأغلى عمل لفنّان حيّ.

هذه القطعة التي تحمل اسم «رابيت» والتي تجسّد أرنبًا مصنوعًا من الفولاذ قابلًا للنفخ حطّمت الرقم القياسي الذي كان مسجّلًأ لحساب الرسام البريطاني ديفيد هوكني مع لوحته «بورتريت أوف إن أرتيست (بول ويذ تو فيغرز)» التي بيعت بسعر 90,3 مليون دولار في منتصف نوفمبر خلال مزاد أقامته «كريستيز» أيضًا في نيويورك، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وبيعت منحوتة الأرنب بالثمن عينه الذي رست عليه المزايدة على لوحة هوكني، أي 80 مليون دولار، لكن العمولة والرسوم التي أضيفت رفعت السعر النهائي إلى 91,075 مليون دولار.

واشترى هذا العمل الذي يشكّل جزءًا من سلسلة ثلاثية أنجزها كونز في 1986 شخص كان موجودًا في قاعة المزايدات، في أمر نادر من نوعه لأعمال بهذا السعر.

ورفضت «كريستيز» الكشف عن هويّة الشاري، مكتفية بالإشارة إلى أن هواة جمع قطع فنّية من أنحاء العالم أجمع أعربوا عن اهتمامهم بهذه القطعة.

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