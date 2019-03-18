تأجيل عرض «راس السنة» لعدم صدور تصريح الرقابة

بوستر فيلم «راس السنة» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «راس السنة» تأجيل موعد عرضه لأسباب خارجة عن إرادتها.

وقال السيناريست محمد حفظي، مؤلف الفيلم ومنتجه عن سبب التأجيل، «كنت أتمني عرض الفيلم في التوقيت المحدد له، خصوصا بعد حالة الترقب والإقبال الكبير على مشاهدة مقدمته».

ورفض حفظي التعليق على تأخر صدور تصريح الفيلم من قبل الرقابة المصرية.

وترددت أنباء أخيرًا عن عدم إصدار الرقابة على المصنفات الفنية تصريح عرض الفيلم حتى اللحظة، رغم أنه كان من المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم مساء الإثنين، على أن يتم طرحه الأربعاء، في جميع السينمات.

فيلم «راس السنة» تأليف محمد حفظي وإخراج صقر، وهو من بطولة إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وعلي قاسم وهدى المفتي.