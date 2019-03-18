«شباك مكسور» يعيد مسرح «الطليعة» للحياة

من العرض المسرحي «شباك مكسور» (خاص لـ بوابة الوسط)

عاود مسرحا «الطليعة» و«القاهرة للعرائس» بالعتبة (وسط القاهرة) نشاطهما، مساء الأحد، بافتتاح عرضيين مسرحيين من إنتاج فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث قدِّم على خشبة قاعة «صلاح عبد الصبور» في الساعة السابعة مساءً العرض المسرحي«في الانتظار» من تأليف سعيد حجاج، ومن إخراج حمادة شوشة.

أما على خشبة قاعة «زكي طليمات» فكان افتتاح العرض المسرحي «شباك مكسور» من تأليف رشا عبدالمنعم ومن إخراج شادي سرور، بالإضافة إلى تقديم عرض «رحلة سنوحي» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة. العرض المسرحي «في الانتظار» بطولة ياسر عزت وباسم قناوي وباسم شريف وفكري سليم ومحمد سعيد ومريم هاني.

عرض «شباك مكسور» من بطولة أحمد مختار ونادية شكري ومجدي عبيد وعلي كمالو ووليد أبو ستيت ومروان فيصل وربا شريف إمام ومروة كشك وهند حسام.

العرض المسرحي «رحلة سنوحي» فهو أداء صوتي أحمد بدير وعلي الحجار وأحمد راتب وفاطمة عيد وعفاف شعيب ومجدي فكري ومحمد الصاوي، ديكور وعرائس جمال الموجي، ونحت الطوبجي، توزيع موسيقي أمير سليمان، أشعار سامح العلي، ألحان محمد عزت، إخراج عيد مسعد.

من العرض المسرحي «شباك مكسور» (خاص لـ بوابة الوسط)