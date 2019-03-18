اختتام فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 18 مارس 2019, 01:42 مساء
تجمع تاناروت يختتم فعاليات معرض «آرت سبايس»، بنغازي (الإنترنت)

اختتمت في بنغازي فعاليات معرض «آرت سبايس» للفنانتين التشكيليتين أسماء بشاشة وشفاء سالم، بمقر تجمع تاناروت للإبداع الليبي.

وقدمت بشاشة مجموعة فنية تحمل عنوان «عيش الغراب»، أما المجموعة التي قدمتها شفاء سالم فتحمل عنوان «ذكريات قاتمة».

وقالت رئيس مجلس إدارة تجمع تاناروت للإبداع رحاب شنيب لـ«بوابة الوسط»، إن «فكرة المعرض الذي نظمه التجمع مشروع تدريبي للفن التشكيلي ولتدريب المتدربيين دعمًا منهم لهذا الفن، ولتسليط الضوء على عدة قضايا بالفن والثقافه».

وأوضحت الفنانة التشكيلية أسماء بشاشة لـ«بوابة الوسط»، أن لوحاتها تتحدث عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومصير المهاجرين غير الشرعين خلال الرحلة وبعد وصولهم، مشيرة إلى أن «عيش الغراب» هوفطر ينبت في بيئة سيئة خلال الحرب والأوضاع الحالية ، وهم سلطوا الضوء عليها لزراعه بذرة أمل.

ونظمت ندوة خلال المعرض تحت عنوان «الفن التشكيلي في ليبيا (تاريخ ورؤى)» شارك فيها الفنان محمد نجيب والفنان عادل جربوع، بحضور عدد من الفنانين والكُتاب والمهتمين بالشأن العام، ناقشوا خلالها قضايا هامة منها واقع الفن التشكيلي في ليبيا وغياب نقاده، وهل هذا الفن في ليبيا لا يزال يمر بمرحلة التجريب، كما سلطوا الضوء على أزمة عدم توفير قاعات للفن التشكيلي وضعف المؤسسات الثقافية.

وقدمت بشاشة معرضًا مع «تاناروت» العام 2017 بعنوان «استبصار»، وشاركت في جدارية «الحرب مرت من هنا»، كما أشرفت على ورش رسم تدريبية للأطفال. أما الفنانة الشابة شفاء سالم، فقد سبق وتحصلت على الترتيب الأول بجائزة الليبو الخاصة بالبورتريه في العام 2016.
 

تجمع تاناروت يختتم فعاليات معرض «آرت سبايس»، بنغازي (الإنترنت)
تجمع تاناروت يختتم فعاليات معرض «آرت سبايس»، بنغازي (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لنقي: أعضاء مجلس الدولة مستعدون للذهاب إلى طبرق لتفعيل اتفاقنا مع «النواب»
ليبيا
تعرف على تفاصيل الـثواني الـ30 التي أنقذت منتخبًا مسلمًا من «مجزرة نيوزيلندا»
رياضة محلية
بعد بلجيكا .. مخاوف من اتجاه إيطاليا لرفع حظر التجميد على الأصول والأموال ...
ليبيا
لجنة متابعة الأموال المجمدة: وثائق تثبت تحويل ملياري يورو لمؤسسات ليبية بين 2011...
ليبيا
وزير اقتصاد «الموقتة»: الليبيون بحاجة لسنة مالية 15 شهرًا كي يلبوا متطلبات ...
ليبيا
67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحالات ضعف العضلات