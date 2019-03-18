وفاة عازف الغيتار من أصل لبناني ديك ديل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 12:54 مساء
عازف الغيتار ديك ديل في مدينة أناهيم بولاية كاليفورنيا الأميركية، 14 يناير 2010 (أ ف ب)

توفي عازف الغيتار الأميركي المتحدر من أصل لبناني، ديك ديل، الذي عزف أغنية «ميسيرلو» في «بالب فيكشن» للمخرج كوانتين تارانتينو، عن 81 عامًا.

وأكد داستي واتسون، عازف الدرامز، الذي شارك مع ديل بجولات فنية على حسابه في «فيسبوك» خبر وفاته، إلا أن سببها ما زال غير معروف، وفق «فرانس برس».

وديل الذي يطلق عليه «كينغ أوف سورف غيتار»، وهو نوع العزف الذي ابتكره في خمسينات القرن الماضي، كان ملهمًا لجيل من الموسيقيين أبرزهم جيمي هيندريكس وإدي فان هالن وفرقة «بيتش بويز».

وفي العام 1994، وصف ديل هذا النوع من الموسيقى خلال مقابلة مع جريدة «نيويورك تايمز» بأنها «مدفع رشاش ثقيل متقطع لتمثيل قوة الطبيعة الأم وكوكبنا ومحيطنا».

وعمل ديل مع عازف الغيتار الكهربائي، الرائد ليو فندر، لتصميم مكبرات صوت يمكنها أن تصمد أمام الصوت القوي الذي كان يصدره، مخترقًا القيود الإلكترونية لذلك العصر ومكتسبًا لقب «أب الهيفي ميتال».

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي عضو «بيتش بويز»، براين ويلسون، «أنا آسف لوفاة ديك ديل. كان لعزفه على الغيتار تأثير كبير علينا جميعًا».

وكتب عازف الغيتار في فرقة «كوين»، «ارقد بسلام ديك ديل، أب السورف غيتار. نحن كلنا ندين لك».

وُلد ديل واسمه الحقيقي ريتشارد منصور في العام 1937 في بوسطن لوالد لبناني ووالدة بولندية وانتقل إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقًا، وقد استمر في إحياء حفلات حتى وفاته، وفقًا للتقارير.

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