فرقة كورية تدعو «للاندماج» في حفل لها بأبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 12:21 مساء
فرقة كورية جنوبية من ذوي الاحتياجات الخاصة في أبو ظبي، 16 مارس 2019 (أ ف ب)

أحيت فرقة كورية جنوبية من ذوي الاحتياجات الخاصة حفلاً موسيقيًّا في أبوظبي تحت عنوان «معًا للاندماج»، بمشاركة السوبرانو سومي جو، وذلك على هامش استضافة العاصمة الإماراتية فعاليات الأولمبياد الخاص.

وقدَّمت «الفرقة الموسيقية للأولمبياد الخاص في كوريا»، على مدى تسعين دقيقة مساء السبت، أعمالاً موسيقية كلاسيكية لشوبرت وموزار وغيرهما، بالإضافة إلى أعمال لفنانين معاصرين مثل ستيفي واندر، وفق «فرانس برس».

والعرض الموسيقي الذي أحيته الفرقة بمشاركة سومي جو، الحائزة جائزة «غرامي»، على مسرح «قصر الإمارات»، هو إحدى فعاليات مهرجان «أبوظبي» السنوي الذي تأسَّس في العام 2004.

وتستضيف أبوظبي الأولمبياد الخاص في الفترة بين 14 و21 مارس الحالي، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تأسيس حركة الأولمبياد الخاص قبل أكثر من 50 عامًا.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، المدير الفني لمهرجان أبوظبي في بيان الأحد، «إن دور الفنون في عملية اندماج أصحاب الهمم (المصطلح المستخدم في الإمارات لوصف ذوي الاحتياجات الخاصة) هو دور مؤثر ومهم، فالموسيقى لغتنا العالمية لنعبِّر معًا عن إيماننا وثقتنا بهؤلاء الأبطال الشجعان».

وتستضيف دولة الإمارات فعاليات ثقافية ورياضية بشكل مستمر، في محاولة لترسيخ صورتها كمقصد سياحي عالمي، وفي مسعى لتعزيز «قوتها الناعمة» القائمة على الاستثمار في مشاريع ضخمة ضمن قطاعي الثقافة والرياضة بشكل خاص.

واُفتُتح في العاصمة الإماراتية في العام 2017 متحف اللوفر أبوظبي، النسخة الخارجية الوحيدة للمتحف الفرنسي الشهير، فيما استضافت الدولة الخليجية الثرية في بداية هذا العام بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

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