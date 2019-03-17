ممثلة تدعي أنها على علاقة مع السيناتور كوري بوكر

الممثلة الأميركية اللاتينية روزاريو داوسون على علاقة مع السيناتور كوري بوكر (أ ف ب)

أكدت الممثلة الأميركية اللاتينية روزاريو داوسون، الخميس، أنها على علاقة مع السيناتور كوري بوكر، وهو من بين عشرات الديمقراطيين الذين يسعون للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وفيما كان بوكر حريصًا على إبقاء علاقاته سرية لفترة طويلة، قالت داوسون لكاميرا الموقع المتخصص بأخبار المشاهير «تي إم زي» وهي تسير في مطار واشنطن بعدما سئلت عن صحة الإشاعات «حتى الآن العلاقة رائعة جدًّا، هو إنسان رائع، من الجيد تمضية بعض الوقت معًا عندما نستطيع»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وظهرت داوسون للمرة الأولى في فيلم «كيدز» العام 1995 وشاركت في فيلم «رنت» الموسيقي العام 2005، كما أدت دور البطولة في فيلم «هي غوت غيم» العام 1998 للمخرج سبايك لي، إضافة إلى أفلام أخرى.

لكنها ناشطة سياسية أيضًا، خصوصًا لكونها إحدى مؤسسي مجموعة «فوت تو لاتينو» التي تشجع الشباب من أصل أميركي لاتيني على المشاركة في التصويت.

ولم يتزوج أي منهما لكن داوسون البالغة 39 عامًا وجذورها من بورتوريكو وكوبا، تحفظت على الإجابة عن سؤال حول إذا ما كانت ستتزوج وبوكر من أصول أفريقية والبالغ 49 عامًا في النهاية.

وقالت: «أنا ممتنة أن أكون مع شخص أحترمه وأحبه ويعجبني كثيرًا»، وعندما سئلت عما إذا كان بوكر سيكون رئيسًا جيدًا، أجابت: «أعتقد ذلك».