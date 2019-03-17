«نتفليكس» تحذف صور حادثة سكك حديد من فيلم «بيرد بوكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 03:22 مساء
قافلة من عربات صهاريج النفط خرجت عن مسارها وانفجرت في لاك ميغانتيك (أ ف ب)

وافقت شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي الخميس، على حذف صور لمأساة السكك الحديد التي حصلت في كيبيك العام 2013 من فيلم «بيرد بوكس»، مبدية «الأسف إزاء الألم الذي تسببنا به» لكندا من خلال استخدام تلك الصور.

وأوضحت الخميس: «قررت نتفليكس ومخرجو بيرد بوكس استبدال تلك الصور»، بلا إعطاء الأسباب وراء ذلك التحول، وأضافت: «نأسف للحزن الذي لحق بمجتمع لاك ميغانتيك»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت حكومة المقاطعة، الناطقة بالفرنسية، أعربت في يناير للشبكة عن الذهول والاستياء بعد استخدام المجموعة «صور مأساة لاك ميغانتيك لأغراض الترفيه».

ومن خلال استخدام صور «مأساة حقيقية لا تزال آثارها ملموسة» في فيلم خيالي، تخطّت الشبكة «حدًّا خطيرًا»، كما قالت حكومة كيبيك وحضتها على إزالة هذه المقتطفات من الفيلم.

لكن المجموعة الأميركية رفضت الموافقة على هذا الطلب، موضحة أن صور الأرشيف هذه قد اُستُخدمت على نطاق واسع في السينما والتلفزيون.

وفي يوليو 2013 ، خرجت قافلة من عربات صهاريج النفط عن مسارها وانفجرت في قلب مدينة لاك ميغانتيك الصغيرة في كيبيك، ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا، وهي تعتبر في كندا واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة