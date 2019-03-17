«نتفليكس» تحذف صور حادثة سكك حديد من فيلم «بيرد بوكس»

قافلة من عربات صهاريج النفط خرجت عن مسارها وانفجرت في لاك ميغانتيك (أ ف ب)

وافقت شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي الخميس، على حذف صور لمأساة السكك الحديد التي حصلت في كيبيك العام 2013 من فيلم «بيرد بوكس»، مبدية «الأسف إزاء الألم الذي تسببنا به» لكندا من خلال استخدام تلك الصور.

وأوضحت الخميس: «قررت نتفليكس ومخرجو بيرد بوكس استبدال تلك الصور»، بلا إعطاء الأسباب وراء ذلك التحول، وأضافت: «نأسف للحزن الذي لحق بمجتمع لاك ميغانتيك»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت حكومة المقاطعة، الناطقة بالفرنسية، أعربت في يناير للشبكة عن الذهول والاستياء بعد استخدام المجموعة «صور مأساة لاك ميغانتيك لأغراض الترفيه».

ومن خلال استخدام صور «مأساة حقيقية لا تزال آثارها ملموسة» في فيلم خيالي، تخطّت الشبكة «حدًّا خطيرًا»، كما قالت حكومة كيبيك وحضتها على إزالة هذه المقتطفات من الفيلم.

لكن المجموعة الأميركية رفضت الموافقة على هذا الطلب، موضحة أن صور الأرشيف هذه قد اُستُخدمت على نطاق واسع في السينما والتلفزيون.

وفي يوليو 2013 ، خرجت قافلة من عربات صهاريج النفط عن مسارها وانفجرت في قلب مدينة لاك ميغانتيك الصغيرة في كيبيك، ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا، وهي تعتبر في كندا واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد.