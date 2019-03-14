بالصور: مهرجان اليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

احتفلت مدينة سبها، الأربعاء، باليوم الوطني للزي الليبي الذي يرتدي فيه أغلب المشاركين في هذه الاحتفالية اللباس التقليدي في مسيرة انطلقت من مكتبة اليونسكو وصولًا إلى المدينة القديمة بالجديد بمشاركة عقد من الفرسان، ومجموعه فزان للتراث ودار الأنوار.

ونظمت الحدث في سبها كل من جمعية البيت الأصيل وشركة السعفة للصناعات التقليدية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وقالت مديرة مكتب الثقافة سبها، حميدة لملوم، إن «الاحتفال بهذا اليوم الوطني للزي الليبي يهدف إلى التذكير بزينا الليبي الأصيل وتعريف الجيل الحالي بهذا الزي التقليدي».

كما نظم مكتب الثقافة غات، بالتعاون مع مدرسة ماما فاطمة ببلدية غاث حفلًا ارتدى خلاله الأطفال الزي التقليدي، وارتدى الموظفون في مكتب الثقافة غدامس الزي الوطني التقليدي في مكان العمل، احتفاءً باليوم الوطني للزي التقليدي الليبي.

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)