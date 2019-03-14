بالصور: مهرجان اليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 12:46 مساء
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)

احتفلت مدينة سبها، الأربعاء، باليوم الوطني للزي الليبي الذي يرتدي فيه أغلب المشاركين في هذه الاحتفالية اللباس التقليدي في مسيرة انطلقت من مكتبة اليونسكو وصولًا إلى المدينة القديمة بالجديد بمشاركة عقد من الفرسان، ومجموعه فزان للتراث ودار الأنوار.

ونظمت الحدث في سبها كل من جمعية البيت الأصيل وشركة السعفة للصناعات التقليدية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وقالت مديرة مكتب الثقافة سبها، حميدة لملوم، إن «الاحتفال بهذا اليوم الوطني للزي الليبي يهدف إلى التذكير بزينا الليبي الأصيل وتعريف الجيل الحالي بهذا الزي التقليدي».

كما نظم مكتب الثقافة غات، بالتعاون مع مدرسة ماما فاطمة ببلدية غاث حفلًا ارتدى خلاله الأطفال الزي التقليدي، وارتدى الموظفون في مكتب الثقافة غدامس الزي الوطني التقليدي في مكان العمل، احتفاءً باليوم الوطني للزي التقليدي الليبي.

مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
مدن ليبية تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي في نسخته الخامسة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا