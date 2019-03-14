100 فيلم من 47 دولة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 11:40 صباحا
الفنانة المصرية لبلبة مع الفنان سمير صبري (أرشيفية:انترنت)

تنطلق الجمعة في جنوب مصر الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بشعار «السينما.. أن تعيش حيوات أخرى» بمشاركة أكثر من 100 فيلم من 47 دولة.

وقال رئيس المهرجان، سيد فؤاد، في مؤتمر صحفي لاستعراض برنامج الدورة الجديدة «تقدم للمهرجان 385 فيلمًا من القارة الأفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة»، وفقًا لوكالة رويترز.

وتتوزع الأفلام المشاركة على خمس مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلامًا من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله السيد، بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة «نفس الدرجة» للمخرج مينا الدفشي.

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه منذ العام 2012، مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابًا بعنوان «السينما التونسية الجديدة»، من تأليف طارق بن شعبان أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج.

يكرم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 21 مارس الجاري، سبع شخصيات سينمائية من أفريقيا من بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة المصرية لبلبة والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو والمخرج محمد صالح هارون من تشاد والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

وبجانب عروض الأفلام والندوات المصاحبة لها ينظم المهرجان ورشة دولية عن تطوير الأفلام التسجيلية تقدمها المخرجة والمنتجة المصرية-الفرنسية جيهان الطاهري إضافة إلى 11 ورشة محلية في مختلف التخصصات موجهة لأبناء الأقصر.

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