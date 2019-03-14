محامية سموليت المتهم بفبركة هجوم عليه تنتقد التضليل بالقضية

الممثل جوسي سموليت (في الوسط) يصل إلى المحكمة في شيكاغو (أ ف ب)

قالت إحدى وكلاء الدفاع عن الممثل التلفزيوني الأميركي جوسي سموليت المتهم بتلفيق هجوم كاذب عليه إن القضية مليئة بأدلة «مضللة وكاذبة في شكل واضح».

وكانت الشرطة أعلنت أن سموليت الذي اشتهر من خلال مسلسل «إمباير»، لفق هجومًا في محاولة لكسب الشهرة وزيادة الدخل، وقالت المحامية تينا غلانديان «كان هناك الكثير من المعلومات المضللة في هذه القضية التي قدّمت على أنها أدلة ضد سموليت وهي كاذبة بشكل واضح»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت «نرحب بالكاميرات في قاعة المحكمة لكي يرى الجمهور والإعلام الأدلة الفعلية وما نعتقد أنه سيكون فعليًا عدم وجود أدلة ضد سموليت».

ويتّهم سموليت البالغ 36 عامًا، وهو أسود ويجاهر بمثليته الجنسية، بـ16 تهمة جنائية لتلفيقه اعتداء والاستعانة بخدمات شابين أوكل إليهما مهمة الاعتداء عليه في وسط شيكاغو.

وكان ادعى أنهما توجها إليه بإهانات عنصرية ومعادية للمثليين قبل ضربه وإطلاق هتافات تتضمن شعار الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.