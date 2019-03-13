باسط الحاسي يدعم المنتخب الليبي بـ«Goal Goal Libya»

الفنان باسط الحاسي (فيسبوك)

أعد الفنان باسط الحاسي أغنية جديد بعنوان «Goal Goal Libya» لدعم ومؤازرة فرسان المتوسط، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

ومن المنتظر إطلاق الأغنية، وهي من كلمات وألحان الحاسي، قبل مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا، بالمجموعة الخامسة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام في 22 مارس.

وكأس الأمم الأفريقية 2019 هي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأولى لكرة القدم في أفريقيا، وسبق أن أسند للكاميرون تنظيم الدورة في 2014، قبل أن يقوم الاتحاد الأفريقي بسحب الاستضافة منها لعدم جاهزية ملاعبها، لتتولى مصر الأمر.

وعربيًا، حجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في النهائيات من إجمالي 13 منتخبًا حسمت مشاركتها في البطولة، بعد إسدال الستار على فعاليات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للتصفيات المؤهلة للمسابقة، بينما يمتلك منتخب ليبيا فرصة قوية في التأهل لكأس الأمم للمرة الرابعة في تاريخه، إذا حقق الفوز على نظيره الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة.

ومن أبرز أعمال باسط الحاسي أغنية «يا أمي»، والتي قالت عنها إذاعة «مونت كارلو» في تعليق لها «(يا أمي)... خلّدت ألم سنوات طويلة عاشها الحاسي بعيدًا عن بلده وأمه في غربة مفروضة عليه، وحتّمت عليه الظروف ألا يرى أمه سوى مرتين في مدة تجاوزت العقدين من الزمن وليس هذا بالأمر الهيّن».