سوزان نجم الدين: علاقة حب خاصة تجمعني بـ حمادة هلال في «ابن أصول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 04:37 مساء
مسلسل «ابن أصول» مقرر عرضه في رمضان المقبل (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بعض التفاصيل الخاصة بدورها في مسلسل «ابن أصول»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث أشارت إلى أن هناك قصة حب خاصة تجمعها ببطل العمل الفنان حمادة هلال. 

وأوضحت سوزان، في بيان لها، أن هذه القصة أشبه بعلاقة القط والفأر، مشددة على أن تلك العلاقة موجودة في كل بيت وأسرة عربية، ولأول مرة تعالج الدراما تلك العلاقات الأسرية الحساسة، حيث إن العمل يلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية ويعالجها ضمن جو مليء بالحب والرومانسية والأكشن. 

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها انتهت من تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لها، حيث ‎تواصل التصوير بشكل يومي استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل. 

مسلسل «ابن أصول» من بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإنتاج «سينرجي» تامر مرسي، وإخراج محمد بكير.

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