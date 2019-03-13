بالصور: انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 03:31 مساء
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)

انطلقت، الثلاثاء، بمدينة بنغازي، فعاليات معرض «آرت سبايس» للفنانتين التشكيليتين أسماء بشاشة وشفاء سالم، بمقر تجمع تاناروت للإبداع الليبي.  

المجموعة الفنية التي تقدمها بشاشة، في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الخميس، تحمل عنوان «عيش الغراب»، أما المجموعة التي تقدمها الفنانة شفاء سالم فتحمل عنوان «ذكريات قاتمة».

وقدمت بشاشة معرضًا مع «تاناروت» العام 2017 بعنوان «استبصار»، وشاركت في جدارية «الحرب مرت من هنا»، كما أشرفت على ورش رسم تدريبية للأطفال.

أما الفنانة الشابة شفاء سالم، فقد سبق وتحصلت على الترتيب الأول بجائزة الليبو الخاصة بالبورتريه في العام 2016.

انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
انطلاق فعاليات معرض «آرت سبايس» التشكيلي ببنغازي (فيسبوك)
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