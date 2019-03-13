معرض في روما يحتفي بالنبوغ العلمي لليوناردو دا فينشي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 02:06 مساء
المعرض يأتي كجزء من الاحتفالات المقامة لمناسبة مرور 500 عام على وفاة دا فينشي (أ ف ب)

يفتتح معرض الأربعاء، مكرس للنبوغ العلمي لدى ليوناردو دا فينشي في روما كجزء من الاحتفالات المقامة لمناسبة مرور 500 عام على وفاة الفنان والمبتكر الإيطالي.

وهذا المعرض الذي يقام في متحف سكوديرييه ديل كويريناله بعنوان «لا سيينزا بريما ديلا سيينزا» (العلوم قبل العلوم) يتتبع آثار العمل التكنولوجي والعلمي لدى فينشي ويعكس الطريقة التي تطورت خلالها «أسطورة ليوناردو»، وفق «فرانس برس».

ويضم المعرض أكثر من 200 قطعة من بينها أعماله الأكثر شهرة التي ساهمت في تطوير المظلة والمروحية والدبابات الحربية، كما يقول المتحف.

وقال القيّم على المعرض، كلاوديو جورجيوني، إن دا فينشي كان «مواطنًا أوروبيَّا عالميًّا».

وشكّل دا فينشي قوة دفع أساسية في عصر النهضة خصوصًا أنه عمل في مجالات مختلفة منها الرسم والنحت والهندسة والعلوم والرياضيات وعلوم الفلك.

ومن أبرز أعماله الفنية لوحتا «موناليزا» و«العشاء الأخير».

ويكّرس المعرض غرفة كاملة لأعمال دا فينشي المتعلقة بـ«عبقريته العسكرية» تضم نسخًا من تصاميمه، بما فيها «القوس والنشاب العملاق» الشهير. 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه سيستضيف نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا في أمبواز (وسط فرنسا) في 2 مايو لإحياء الذكرى المئوية الخامسة لرحيل دا فينشي.

ولد دا فنشي في العام 1452 في فلورنسا وتوفي في العام 1519 في فرنسا وهو يعتبر أشهر رسام أعسر في التاريخ.

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