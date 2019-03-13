معرض لرسوم الأطفال بمنتدى «خطى الغد»

معرض لرسوم الأطفال بمنتدى «خطى الغد» (فيسبوك)

نظم منتدى «خطى الغد» الثقافي للطفل، التابع لمكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، الثلاثاء، ببيت الثقافة والفنون والتراث في ميزران معرضًا لرسوم الأطفال لمناسبة اختتام أنشطة عطلة منتصف العام الدراسي.

افتتح المعرض رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، بحضور عضو اللجنة التسييرية عبدالحكيم القيادي، ومديرة مكتب ثقافة الطفل حياة بن غارات، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وأشاد رئيس الهيئة العامة بجهود مكتب ثقافة الطفل، وما يقدمه من أنشطة ثقافية تساهم في تنمية مهارات الطفل وحثهم على الابتكار والإبداع.

وأكدت مديرة مكتب ثقافة الطفل، حياة بن غارات، أن النشاط هذا العام قد استهدف ما يقارب 174 طفلًا من مختلف مدارس طرابلس.

وأشارت إلى أن المنتدى قد قام بتنظيم 6 ورش عمل في مجالات الخزف والطباعة على الفوم وتخريم الورق والخط العربي والأشغال اليدوية والمعادن الثمينة، ويأتي هذا المعرض لتقديم الأعمال التي تم تنفيذها في هذه الورش.

وكرم رئيس الهيئة المشاركين والقائمين على أنشطة المنتدى.

معرض لرسوم الأطفال بمنتدى «خطى الغد» (فيسبوك)

معرض لرسوم الأطفال بمنتدى «خطى الغد» (فيسبوك)