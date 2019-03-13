بريتني سبيرز تقدم مسرحية غنائية بتوجهات نسوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 12:55 مساء
بريتني سبيرز في ويستوود بولاية كاليفورنيا، 28 يوليو 2013 (أ ف ب)

أعلنت المغنية الأميركية بريتني سبيرز أن أغنياتها ستتردد في برودواي ضمن مسرحية غنائية تحمل توجهات نسوية واضحة.

وأشارت المغنية البالغة 37 عامًا عبر موقعها الإلكتروني «أنا سعيدة للغاية بأن تكون هناك مسرحية غنائية مع أغنياتي الخاصة تدور قصتها في عالم ساحر مليء بالشخصيات التي كبرت معها وأعشقها وهي عزيزة على قلبي». وأضافت في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، «هذا الأمر بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي».

ومن المقرر تقديم العرض الأول لمسرحية «وانس أبون إيه وان مور تايم» في 29 أكتوبر في شيكاغو. بعدها ستعرض المسرحية اعتبارًا من 13 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر في برودواي بنيويورك.

وعنوان المسرحية مستوحى من أغنية «بايبي وان مور تايم» الصادرة في 1998 والتي أطلقت مسيرة هذه المغنية قبل أن تصبح واحدة من أنجح المغنيات في التاريخ الموسيقي الحديث.

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