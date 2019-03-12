دورة للكتابة الدرامية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 12 مارس 2019, 10:17 مساء

انطلقت بداية شهر مارس الجاري دورة متقدمة لتعلم أساسيات الكتابة الدرامية وصولا إلى الكتابة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإعلام والثقافة بنغازي وتقام الدورة بمركز وهبي البوري.

وقال الكاتب حامد العلواني لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء «الدورة تعتمد على فنون الكتابة الدرامية إلى كتابة السيناريو وبدأت مستهل شهر مارس وتنتهي نهاية شهر ابريل القادم بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً».

وأضاف: «تنقسم الدورة التدريبية إلى قسمين القسم الأول خلال شهري مارس وابريل ثم القسم الثاني بعد شهر رمضان مباراة إلى منتصف شهر أغسطس».

ولفت العلواني إلى أن الدورة بـ«شكل عام تبدأ من مهمة عنصري الصراع والحوار إلى نماذج ومشاريع في كتابة السيناريو ، مرورا بدروس متعددة في أصول الكتابة الدرامية لأنها تعتبر الركيزة التي يعتمد عليها المتدرب لفهم الوصف الحسي لمشاهد السيناريو».

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