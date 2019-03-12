توقعات بإعلان «أبل» خدمة تلفزيونية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 04:03 مساء
توقعات بإعلان «أبل» خدمة تلفزيونية (أرشيفية:انترنت)

دعت «أبل» وسائل الإعلام لحدث تقيمه في 25 مارس الجاري، على مسرح «ستيف جوبز» في مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو.

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن الشركة تهدف لتدشين خدمة بث تلفزيوني في أبريل، ستشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تلفزيونية، وغالبًا ما تدشن «أبل» المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة الإثنين، لم تحدد أبل محور المناسبة واكتفت بسطر واحد تقول فيه: «حان وقت العرض».

ولطالما ألمحت «أبل» إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها، ووقعت عقودًا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات «نتفليكس» و«برايم فيديو» التابعة لـ«أمازون.كوم»، ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات «أبل»، المتاح حاليًا في أكثر من 100 دولة.

وصارت المبيعات المحتملة من الخدمة التلفزيونية محط اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت «أبل» في يناير أول انخفاض على الإطلاق في مبيعات «آيفون» خلال فترة التسوق المهمة بموسم العطلات، وقالت إنها ستخفض أسعار «آيفون» في بعض الأسواق بما يتماشى مع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتجري «أبل» مباحثات أيضًا مع «إتش بي أو»، وهي جزء من «وارنر ميديا»، المملوكة لـ«إيه تي آند تي»؛ كي تشارك في الخدمة.

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