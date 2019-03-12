سالفيني يحث أوبرا لا سكالا على رفض تمويل سعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:04 مساء
سالفيني يحث أوبرا لا سكالا على رفض تمويل سعودي (أرشيفية:انترنت)

حث ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا دار أوبرا لا سكالا في مدينة ميلانو الاثنين، على رفض عرض من السعودية بضخ أموال في الدار.

وعرضت وزارة الثقافة السعودية اتفاق شراكة لمدة خمس سنوات مع لا سكالا بقيمة 15 مليون يورو (17 مليون دولار)، وفقًا لوكالة رويترز.

وأثار العرض جدلًا حادًا، حيث قالت جماعات حقوقية وسياسيون إن لا سكالا، إحدى أعرق المؤسسات الثقافية الإيطالية، ينبغي أن ترفض الأموال السعودية، التي تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر،
وقال سالفيني للصحفيين إنه لا يريد للشراكة أن تتم.

وقال «أفضل أن تكون لا سكالا حرة ومستقلة»، وأضاف «إذا أراد السويسريون الاستثمار في لا سكالا، فلن تكون لدينا مشكلة»، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينتقد فيها سالفيني السعودية.

كان سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، ندد في يناير بالقيود «الشائنة» المفروضة على النساء اللائي كن يرغبن في مشاهدة كأس السوبر الإيطالية التي استضافتها السعودية في بداية العام، ومن المقرر أن تبحث لا سكالا العرض السعودي في اجتماع في 18 من مارس الجاري.

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