«الإعلام والحرب» في المشاركة الليبية بملتقى الإعلاميين الشباب العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 04:54 مساء
عاطف الأطرش، أحلام بن طابون، محمد خليفة إدريس، نورا الجربي، محمد الحاسي، القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

استضافت جامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الثامن للشباب، بمشاركة ليبية فاعلة في جلساته التي استمرت على مدار يومين.

انطلق الملتقى صباح السبت بكلمة افتتاحية للأمين العام للملتقي، ماضي خميس، أشار فيها إلى المشاركة الواسعة في النسخه الثامنة للمهرجان تحت شعار «الشباب وإعلام المستقبل» ما بين أكاديميين وخبراء ووزراء إعلام، إضافة إلى طلاب الإعلام بالجامعات العربية.

وضم الوفد الليبي، الذي افتتح المداخلات بتوضيح وإبراز دور الإعلام في أوقات الأزمات والحروب، كل من عاطف الأطرش وأحلام بن طابون ومحمد خليفة إدريس ونورا الجربي ومحمد الحاسي.

واستمر الملتقى على مدار يومين بمقر الجامعة العربية في القاهرة قسمت إلى جلسات حوارية خلال اليوم الأول، وورش ومجموعات عمل في اليوم الثاني.

وفي ختام الملتقى، اجتمع الوفد الليبي مع الوزير المفوض مدير إدارة الشؤون الفنية لوزراء الإعلام بالجامعة، الدكتور فوزي الغويل، الذي أثنى على مشاركة الوفد، والتي جاءت بجهود ذاتية.

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