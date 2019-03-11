بيع لوحة لكارافاجيو بعد 5 سنوات من العثور عليها

بيع لوحة لكارافاجيو بعد 5 سنوات من العثور عليها (رويترز)

تباع لوحة للرسام الإيطالي كارافاجيو عثر عليها قبل خمس سنوات في مزاد في 27 يونيو في مدينة تولوز الفرنسية، وقد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو (170 مليون دولار).

تعود اللوحة، المعروضة حاليًا في قاعة كولناغي الفنية في لندن، للعام 1607، وتصور يهوديت إحدى بطلات الكتاب المقدس وهي تقطع رأس القائد الأشوري هولوفرنيس، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وعثر أصحاب منزل في تولوز على لوحة «يهوديت وهولوفرنيس» في العام 2014 في غرفة علوية بالمنزل، وباستثناء بعض الأضرار البسيطة، قال الخبير الفني إريك توركان إن اللوحة لا تزال في حالة جيدة بشكل مدهش.

وذكر توركان أن اللوحة التي ظلت في الغرفة العلوية لمدة 100 عام على الأقل، خضعت للتحليل للتحقق من أنها لوحة كارافاجيو، وأضاف «بعد خمس سنوات من التحليل والعمل والمناقشات، نحن على ثقة الآن من أنها لوحة كارافاجيو، وسنطرحها للبيع»، متوقعًا أن تجلب اهتمامًا كبيرًا بين المشترين من خارج أوروبا.

وقال توركان الذي قادت مؤسسته أعمال البحث منذ العثور على اللوحة «هذه اللوحة مهمة لأن كارافاجيو من كبار الفنانين، وهناك 65 لوحة فقط معروفة له».

واللوحة الأولى تصور قطع يهوديت لرأس هولوفرنيس المخمور يرجع تاريخها للعام 1600 معروضة في قصر باربيريني في روما، أما اللوحة التى تم العثور عليها ، هي ثاني لوحة لكارافاجيو تصور نفس المشهد.