تاناروت يعرض «ليلة الاثني عشر عامًا»

تاناروت يعرض «ليلة الاثني عشر عامًا» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، 21 مارس، فيلم الدراما «ليلة الإثني عشر عامًا» أو «A Twelve-Year Night»، من إنتاج العام 2018، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج وكتابة ألفارو بريشنر، وبطولة كل من أنطونيو دي لا توري، تشينو دارين، ألفونسو تورت.

أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، تتناول الأوضاع السياسية في أوروجواي تحت حكم الديكتاتورية العسكرية خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتدور الأحداث حول 3 سجناء مضطهدين من قبل النظام، يتم التعامل معهم بوحشية، ويحرمون من أدنى حقوقهم داخل الحجز الانفرادي لمدة 12 عامًا دون محاكمة، ويخرج أحدهم ليصبح رئيسًا لأوروجواي.