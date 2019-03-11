افتتاح مكتبة كلية القانون بجامعة الزيتونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 11 مارس 2019, 01:28 مساء
كلية القانون بجامعة الزيتونة تفتتح مكتبة حديثة (الإنترنت)

افتتح بكلية القانون بجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، الأحد، مكتبة تضم إلى جانب الكتب العديد من مشاريع التخرج.

وذكر المشرفون على المكتبة لـ«بوابة الوسط» أن المكتبة سوف تساهم في دعم العملية التعليمية في الكلية، بعد بتوفير الكتب والآلية المناسبة والجيدة للبحث والإعارة والاطلاع.

وتحتوي المكتبة على أكثر من 4 آلاف كتاب، إضافة إلى تركيب منظومة إلكترونية من أجل تمكين الطلاب ﻭأعضاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ من ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ أسهل.

وحضر الافتتاح ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ الزيتونة، ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، وعميد كلية القانون، ﻭعدد من أعضاء هيئة التدريس.

كلية القانون بجامعة الزيتونة تفتتح مكتبة حديثة (الإنترنت)
كلية القانون بجامعة الزيتونة تفتتح مكتبة حديثة (الإنترنت)
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