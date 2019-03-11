«الكتاب بوابة المستقبل» شعار معرض الرياض للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 01:01 مساء
«الكتاب بوابة المستقبل» شعار معرض الرياض للكتاب (أرشيفية:انترنت)

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الجديدة، الأربعاء، بشعار «الكتاب بوابة المستقبل» بمشاركة نحو 913 دار نشر ومؤسسة من 30 دولة.

وقال مدير المعرض عبد الله الكناني في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الافتتاح الرسمي سيكون الأربعاء، بينما يفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليوم التالي، وعلى مدى 10 أيام يقدم المعرض، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 500 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال الكناني إن مملكة البحرين ستكون ضيف شرف المعرض، وتقدم 13 فعالية متنوعة تعبر عن ثقافتها وتراثها، ويشمل البرنامج العام للمعرض 200 فعالية، من بينها 62 ندوة ومحاضرة وأربع مسرحيات و18 فيلمًا قصيرًا، كما يتم تكريم مجموعة من السينمائيين السعوديين.

وسبق كشف تفاصيل معرض الرياض الدولي للكتاب، إعلان وزارة الإعلام نتيجة جائزة الكتاب لهذا العام، التي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال.

وفاز بالجائزة في فرع الكتب الدينية والاجتماعية والقانونية كتاب «معرفة خطوط الإعلام في المخطوطات العربية» لمؤلفه محمد بن عبد الله السريع، وفي فرع «الكتب التربوية والنفسية» فاز كتاب «قيادة التدريس الاحترافي» للمؤلفين صالح النفيسة ومحمد النذير، وفي فرع «الدراسات اللغوية والنقدية» فاز كتاب «التفكير واللغة والتفاعل النفسي» لمؤلفه عبد الله بن محمد المفلح، وحصد حسن الصلهبي جائزة الشعر عن ديوانه «المخبوء في خد القناديل»، وفي فرع «السرد» فازت رواية «زهور فان غوخ» للكاتب مقبول العلوي.

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