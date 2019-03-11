«كابتن مارفل» بصدارة إيرادات السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 12:06 مساء
الممثلة بري لارسون التي تؤدي بطولة كابتن مارفل (أرشيفية:انترنت)

احتل الفيلم الجديد «كابتن مارفل» صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية، مسجلًا 153 مليون دولار، والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون وتخرجه آنا بودين ورايان فليك.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد» عن الصدارة إلى المركز الثاني محققًا 14.7 مليون دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما هبط فيلم «ماديا فاميلي فيونيرال» من الترتيب الثاني إلى الثالث بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.

وحافظ فيلم الرسوم المتحركة «ليغو موفي 2: الجزء الثاني» على المركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً إيرادات قدرها 3.8 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة «اليتا:باتل أنجيل» من الترتيب الثالث إلى الخامس، مسجلًا 3.2 مليون دولار، والفيلم إخراج روبرت رودريغيز، وبطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي.

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