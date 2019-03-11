تسجيل جديد يكشف استغلالاً جنسيًا مارسه آر. كيلي

غلوريا ألرد وغاري دينيس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، 10مارس 2019 (أ ف ب)

عُثر على تسجيل جديد يظهر المغني آر. كيلي يستغلّ فتيات قاصرات، بحسب ما كشفت المحامية غلوريا ألرد المتخصصة في هذه القضايا خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في نيويورك.

ووجد الزوجان غاري وسالي دينيس اللذان حضرا المؤتمر الصحفي هذا الشريط في منزلهما. وقد يكون لهذا التسجيل الجديد تأثير كبير على مجريات محاكمة الفنان الذي وجّه إليه القضاء في شيكاغو 10 تهم رئيسية في فبراير على خلفية استغلال أربع نساء جنسيًا، من بينهن ثلاث قاصرات، وفق «فرانس برس».

وقال غاري دينيس، وهو أب لفتاتين، إنه عثر على التسجيل وهو يوضّب أشرطة قديمة في بيته. وكُتب عليه أنه لحدث رياضي وكان الوالد يعتقد أنه تسجيل لأحد حفلات آر. كيلي. لكن عندما بدأ بمشاهدته، اكتشف «مصدومًا» مضمونه الذي يظهر آر. كيلي «وهو يستغلّ جنسيًا قاصرات أميركيات من أصول أفريقية».

وصرّح دينيس «كان على ما يبدو يصدر الأوامر وهن ينفّذن ما يمليه عليهن». وأراد غاري دينيس أن يرمي الشريط، لكن زوجته التي شاهدت وثائقي «سورفايفينغ آر. كيلي» في يناير أثنته عن فعلته.

وفي هذا الوثائقي، تتّهم عدّة نساء الفنان البالغ من العمر 52 عامًا بإقامة علاقات مع فتيات دون السادسة عشرة واستعبادهن جنسيًّا.

ولم توضح ألرد كيف وصل الشريط الأخير إلى دينيس الذي لا تربطه أي علاقة بالمغني.

وقدّم التسجيل الجديد إلى المحققين وهو لن يعرض علانية، بحسب المحامية.