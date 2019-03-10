عرض مجموعة فنية لجورج مايكل بمزاد على الإنترنت

عرض مجموعة فنية لجورج مايكل بمزاد على الإنترنت (أرشيفية:انترنت)

يعرض أكثر من 170 عملاً فنيًا من المجموعة الخاصة بالمغني البريطاني جورج مايكل في مزاد على الإنترنت، الجمعة، لجمع أموال لقضايا خيرية كان يدعمها المغني الراحل.

وتشمل المجموعة أعمالًا لأعضاء بارزين في حركة «الفنانين البريطانيين الشباب»، ومنهم داميان هيرست، وتريسي إيمن، وسارا لوكاس، ومايكل كريغ-مارتن الذين اشتهروا خلال عقد التسعينيات، وكان كثير منهم أصدقاء مقربين لمايكل، وسيتم عرض المقتنيات للبيع على الإنترنت حتى 15 مارس الجاري، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت باولا ساراسينو فيندي المتخصصة في الفن المعاصر في دار كريستيز بلندن في بيان «يتردد صدى اسم جورج مايكل مع الجمهور في أنحاء العالم ويكشف عن موهبة إبداعية رائدة»، وستعرض مجموعة من المقتنيات المخصصة للبيع على الجمهور في دار كريستيز للمزادات خلال الأسبوع.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار المعروضات ستتراوح بين 400 جنيه إسترليني (522 دولارًا) و1.5 مليون جنية (1.96 مليون دولار).

وذاع صيت مايكل، الذي توفي العام 2016 عن عمر 53 عامًا، في أوائل الثمانينات كعضو في فرقة وام، وتحول للعمل بمفرده بعد ذلك وباع أكثر من مئة مليون ألبوم عالميًا.