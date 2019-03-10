محمد لطفي ينضم لعمرو سعد في «تصفية حساب»

محمد لطفي مع المخرج أحمد عبدالباسط (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد الفنان المصري محمد لطفي على المشاركة في بطولة فيلم «تصفية حساب» مع عمرو سعد.

وجاء التعاقد مع لطفي ليكون سادس التوقيعات الرسمية للعمل المقرر بدء تصويره أبريل المقبل، حيث يستكمل المخرج أحمد عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالفيلم وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة.

الفيلم هو الثاني للطفي مع شركة «فيلم أوف إيجيبت» بعد مشاركته في بطولة فيلم «سوق الجمعة» بطولة عمرو عبدالجليل.

«تصفية حساب» من بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ونجلاء بدر، تأليف مصطفى حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم أوف إيجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.