البيوضي في تونس لمتابعة تنفيذ «أعمال رمضان»

البيوضي في تونس لمتابعة تنفيذ «أعمال رمضان» (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد البيوضي، العاصمة التونسية لتفقد العمل على عدد من الأعمال الليبية، التي تنتجها الهيئة مؤخرًا؛ استعدادًا لعرضها ضمن شهر رمضان المقبل.

وعلى هامش الزيارة تفقد البيوضي، رفقة الوفد المرافق له، فريق عمل ملحمة لم الشمل الذي يتم تصويره بولاية صفاقس جنوب جمهورية تونس، وكان في استقباله الفنان الليبي عبد الله الأسود المشرف العام على هذا العمل، وعقد رئيس الهيئة اجتماعًا بالفريق الفني للإطلاع على سير العمل، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويغادر البيوضي تونس متجهًا للعاصمة طرابلس؛ استعدادًا للمشاركة بمهرجان فني بالجمهورية العراقية.

البيوضي في تونس لمتابعة تنفيذ «أعمال رمضان» (فيسبوك)

البيوضي في تونس لمتابعة تنفيذ «أعمال رمضان» (فيسبوك)