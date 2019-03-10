آثار بنغازي: قصر الزهري يحتاج للحماية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 12:46 مساء
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)

نظم مكتب آثار بنغازي، الخميس، زيارة للموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات، بحضور مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمراقبة آثار بنغازي، عياد أصليل.

يقع قصر الزهري بمنطقة الفعكات، إلى الجنوب من قصور الغليثة بمسافة 3 كلم تقريبًا، ويعد الموقع من أهم المواقع الأثرية وأكبرها مساحة، ويرجع للفترة الرومانية، وتحيط بالقصر مستوطنة تحتوي على الكثير من مصانع عصر الزيتون والعنب، كما يوجد صهريجان لحفظ مياه الأمطار و ثلاث آبار مياه جوفية، ومحجر لقطع الحجارة اُستُغل فيما بعد كمقبرة، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وقال مدير مكتب آثار بنغازي، عبدالمنعم خيرالله، العمروني: «إن الموقع يحتاج للحماية، ويتعرض لتهديدات بشرية تتمثل في الزحف العمراني».

و أضاف: «يعتبر الموقع محميًّا بموجب قانون الآثار رقم 3 للعام 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية».

الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
الموقع الأثري قصر الزهري بمنطقة الفعكات (فيسبوك)
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