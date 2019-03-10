جنيفير لوبيز تعلن خطوبتها من نجم بيسبول

جنيفير لوبيز وأليكس رودريغيز في متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك، 7 مايو 2018 (أ ف ب)

أعلنت جنيفير لوبيز ونجم البيسبول الأميركي السابق أليكس رودريغيز، السبت، خطوبتهما عبر «إنستغرام».

ونشر كل واحد منهما صورة ليديهما عند مغيب الشمس مع خاتم ضخم من الماس في إصبع جنيفير لوبيز، وفق «فرانس برس».

ونشرت المغنية والممثلة والمنتجة، الصورة من دون أي تعليق، مرفقة فقط بقلب، فيما أورد رودريغيز الصورة من جانبه بتعليق: «لقد قبلت عرض الزواج».

وتبدأ المغنية البالغة 49 عامًا وهي المنتجة التنفيذية وعضو لجنة التحكيم في مسابقة «وورلد أوف دانس» جولة فنية في وقت لاحق من السنة الحالية في أميركا الشمالية.

وسبق لها أن تزوجت ثلاث مرات مع أوجاني نوا والراقص كريس جاد والمغني مارك أنطوني الذي أنجبت منه طفلين توأمين في الحادية عشرة. وكانت لها علاقة مع الممثل بن أفليك حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

واعتزل رودريغيز (43 عامًا) وأصله من الدومينيكان اللعب في العام 2016 بعد مسيرة طويلة أمضاها خصوصًا في صفوف فريق «نيويورك يانكيز» للبيسبول.

وتلطخت سمعته بعدما أقر باستخدامه مواد منشطة. وقد مُنع عن اللعب في موسم 2014. وهو محلل في لعبة البيسبول في إطار برنامج تلفزيوني. وتزوج سابقًا من سينتيا سكورتيس، وله منها ابنتان.