سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 11:08 صباحا
شخصيات «ذي سيمبسونز» خلال الاحتفال بالحلقة الـ350 في العام 2005 (أ ف ب)

سحب منتجو مسلسل «ذي سيمبسونز» حلقة من جزئه الثالث الذي عرض العام 1991، بسبب احتوائها على صوت المغني الراحل مايكل جاكسون، بحسب ما قال المنتج التنفيذي جايمس إل. بروكس لصحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة.

واتخذ المنتجون هذا القرار بعد بث الوثائقي «ليفينغ نيفرلاند» على شبكة «إتش بي أو» الأميركية بداية الأسبوع الذي أعاد إلى الواجهة الاتهامات التي تطال جاكسون بشأن الاعتداء الجنسي على أطفال، وفق «فرانس برس».

وقال بروكس للصحيفة «من الواضح أنه القرار الواجب اتخاذه».

ويبدو أن هذه الخطوة هي أول حظر فني من هذا القبيل في الولايات المتحدة منذ بث الوثائقي. ففي وقت سابق، توقفت إذاعات في كندا ونيوزيلندا وأستراليا عن بث أغنيات جاكسون بعد عرض الفيلم.

وفي الحلقة التي بثت العام 1991 يقابل هومر سيمبسون مريضًا في مستشفى للأمراض العقلية يعتقد أنه نجم موسيقى البوب مايكل جاكسون ويقلّد نبرة صوته.

وأشار بروكس إلى أن هذه الحلقة كانت واحدة من المفضلة لديه لكن سحبها كان ضروريًا بعد بث الوثائقي الذي أثار جدلاً كبيرًا.

وأضاف أن الحلقة ستزال من خدمات البث ومحطات التلفزيون والمجموعات، وأن عملية سحبها «بدأت» فعليًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت