الشرطة توقف «مزعج» تايلور سويفت

تايلور سويفت في 9 أكتوبر 2018 في لوس أنجليس (أ ف ب)

أعلنت الشرطة توقيف رودجر الفارادو المحكوم عليه بعدم الاقتراب من مقر إقامة المغنية، تايلور سويفت.

وجاء ذلك بعدما تسلل رودجر، الذي يضايق الفارادو نجمة الغناء منذ أشهر عدة، الخميس، إلى دارتها في نيويورك، وفق «فرانس برس».

وأوقفت الشرطة الشاب البالغ 23 عامًا عند الساعة 02,45 فجرًا في منزل نجمة البوب. وتمكن من الدخول بعد تحطيم زجاج نافذة في غياب سويفت، على ما أوضحت ناطقة باسم الشرطة.

وكان الفارادو وهو من فلوريدا تمكن في أبريل الماضي من الدخول إلى منزل سويفت مستخدمًا سلمًا عبر نافذة. وكانت النجمة غائبة يومها أيضًا. وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه وتوقيفه.

ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت. واعترف بالتهمة الموجهة إليه في ديسمبر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج نفسي. وفي فبراير 2018 أوقف بعدما حاول تحطيم باب منزلها برفش.

وأوقف بعد تسلله الأخير الخميس ووجهت إليه تهمة السرقة، وعدم إطاعة أوامر المحكمة، على ما أوضحت الشرطة.

وكانت المغنية قالت في مقابلة مع مجلة «إيل» الأربعاء أن العنف هو «مصدر القلق الأكبر» بالنسبة لها، إن خلال الحفلات أو على صعيد حياتها الشخصية.

وأوضحت: «تولت مواقع إلكترونية وصحف شعبية نشر كل العناوين التي أملكها. ثمة أشخاص يحاولون الدخول إلى منزلك وتتوقع حدوث مشاكل»، لكنها أكدت أنها تسعى إلى «الاحتفاظ بثقتها بالبشرية».