افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 04:11 مساء
افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية في بنغازي (فيسبوك)

افتتحت الخميس مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية، في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة جمعة الفاخري.

وحضر الافتتاح كل من المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني ابراهيم المقصبي، ورئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام علي بن جابر، ومدير مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية خالد المجبري، ورئيس تحرير صحيفة برنيق معتز المجبري، و مدير دار الحسام للنشر ياسر حمودة، وعدد من الأدباء والكتاب ومثقفي مدينة بنغازي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ووفقًا للأستاذ مدير المكتبة خالد المجبري فإن خدمات المكتب ستشمل توفير الصحف والمجلات والكتب المختلفة للقراء، الذين بإمكانهم اقتناؤها أومطالعتها في المكتبة، أو استعارتها لمطالعتها في المنزل.

ويصادف الخميس مرور ثماني سنوات على صدور صحيفة برنيق الصادرة عن مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، والتى اختارت أن يتزامن افتتاح المكتبة مع هذا التاريخ، وأطلق اسم الشهيد مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق السابق على المكتبة تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحيته في سبيل حرية الكلمة والصحافة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية في بنغازي (فيسبوك)
افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية في بنغازي (فيسبوك)
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