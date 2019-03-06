وسيم عادل يبدأ بروفات «خررريط مررريط»

وسيم عادل (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ الفنان وسيم عادل بروفات أول تجربة كتابة له في مجال الدراما التلفزيونية بعنوان «خررريط مررريط».

وقال عادل «(خررريط مررريط) اسم مبدئي للعمل الذي كتبت قصته والسيناريو، أما الحوار فهو للكاتب جمال الدريوي، وبطولة فراس الحفار وأسامة الزوي وحميد البرغثي ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف».

ويقع العمل في 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض المسلس في شهر رمضان المقبل، وهو كوميدي فانتازي اجتماعي، من تنفيذ شركة «آي كليك».

وفي سياق آخر، انتهى وسيم عادل من مونتاج برنامج «ستاند أب بالليبي»، وهو برنامج كوميدي يستضيف عددًا من الفنانين، ويترك لهم مساحة التحدث عن مواقف كوميدية حدثت لهم في الواقع.