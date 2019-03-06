التهامي يرصد أسرار صنعة الدراما في «سيجارة ميريل ستريب»

«سيجارة ميريل ستريب» هو عنوان الكتاب الجديد للكاتب أحمد التهامي ــ السينارست وكاتب مجموعة من سلسلة مسلسل «هدرازي» وأفلام «أبوذراع» ــ وصدر الكتاب في طبعته الأولى عن دار البيان للنشر والتوزيع بنغازي ليبيا، في 144 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن مجموعة من المقالات في السينما والدراما كتبها التهامي للصحف الليبية على فترات مختلفة.

ويحتوى الكتاب على ستة فصول تضمنت اثنين وأربعين عنوانًا، ويقول المؤلف في مقدمة كتابه إنه كتب هذه المقالات في الفترة ما بين نهاية العام 2008 م وبداية العام 2011 م، وقام بنشرها في صحيفة «قورينا» الصادرة ببنغازي في تلك الفترة.

ويضيف: «كتبت هذه المقالات أثناء انصرافي بكتابة أعمال درامية مختلفة، بقصد التوصل إلى القليل من أسرار صنعة الدراما، واعتمدت في كتابتها بالإضافة إلى حجم معارفي العملية عن المهنة ــ مهنة الكتابة ومهنة التمثيل ــ وحضوري الدائم أشغال تصوير أعمالي التي أكتبها، ما وفر لي قاعدة أساسية للانطلاق في فهم ومقاربة معارف المهنة».

ويؤكد التهامي أن هذه المقالات هي عبارة عن تقارير معمل تصلح للشهادة على النظرية، «نظرية البنية العاملية في علوم السيمياء»، مضيفًا: «ومدى ما قدمته لي من عون أثناء الكتابة سواء كتابة الأعمال الدرامية أو كتابة المقالات ومراجعات الأفلام، وبطبيعة الوسيلة التي اتخذتها في النشر جاءت المقالات مبسطة جدًا، حيث حاولت فيها الالتزام بوجهة نظر القارئ العادي غير المتخصص لأنها كانت ستنشر في جريدة يومية».

وتمنى أن يجد القارئ العادي غير المتخصص في هذا الكتاب كثيرًا من المتع وكثيرًا من الفهم والتقرب.