تدشين «جائزة محمد عبدالهادي التقديرية» قريبًا

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 05 مارس 2019, 04:21 مساء
عقد الاجتماع بحضور عدد كبير من الفنانين لوضع كيفية إعلان هذه الجائزة (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف محمود عبدالهادي، حفيد رائد المسرح الليبي محمد عبدالهادي، الاستعداد لإطلاق جائزة ستعلن قريبًا بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمسرح.

وقال عبدالهادي: «عقد الاجتماع الأول مؤخرًا بحضور عدد كبير من الفنانين، لوضع كيفية إعلان هذه الجائزة المسماة باسم رائد المسرح الليبي».

وقال الفنان سالم عيسى، عضو اللجنة المقررة للجائزة، «شُكِّلت لجنة جائزة الفنان محمد عبدالهادي التقديرية من قبل رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني، ويترأسها عبدالهادي (الحفيد)، وتضم اللجنة في عضويتها فنانين من مختلف مدن ليبيا، وهي مشكَّلة من مجموعة من المسرحيين».

وأضاف عيسى: «سيعقد اجتماع في 25 مارس لإعلان الجائزة وشروطها، وسيعلن عنها بشكل رسمي في 27 مارس في درنة».

جائزة محمد عبدالهادي تمنح سنويًّا لإحدى الشخصيات المسرحية، على أن تكون شخصية ساهمت في نهوض المسرح وأثرت فيه.

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