تاناروت تنظم معرضًا تشكيليًا في بنغازي

تاناروت تنظم معرضًا تشكيليًا في بنغازي (فيسبوك)

ينظم تجمع تاناروت للإبداع الليبي بمدينة بنغازي، معرض آرت سبايس للفنانتين التشكيليتين أسماء بشاشة وشفاء سالم، في الفترة ما بين 12-14 مارس الجاري.

المجموعة الفنية التي تقدمها الفنانة أسماء بشاشة تحمل عنوان «عيش الغراب»، أما المجموعة التي تقدمها الفنانة شفاء سالم فتحمل عنوان «ذكريات قاتمة».

وقدمت بشاشة معرضًا مع تاناروت العام 2017 بعنوان «استبصار»، وشاركت في جدارية «الحرب مرت من هنا»، كما أشرفت على ورش رسم تدريبية للأطفال.

أما الفنانة الشابة شفاء سالم فقد سبق وتحصلت على الترتيب الأول بجائزة الليبو الخاصة بالبورتريه في العام 2016.