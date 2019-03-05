دعوة لضم الإيقاع الغدامسي لقائمة التراث العالمي

صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)

نظم الصالون الثقافي لمكتب الثقافة غدامس بمقر فرقة القادوس للفنون الشعبية بمدينة غدامس، الخميس، لقاءً ثقافيًّا ناقش فيه الإيقاع الغدامسي وأثره في حفظ الموروث الثقافي.

حضر اللقاء عدد من الأساتذة والمختصين والمهتمين بموضوع الصالون، وناقش الحضور دور الإيقاع الغدامسي المميز في حفظ الموروث والتنوع في الآلات الإيقاعية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وصدرت عن الصالون عدة توصيات تساهم في حفظ هذا الموروث وإدراجه في قائمة التراث العالمي غير المادي من قبل المؤسسات المهتمة والمتخصصين؛ لتقديم هذا الإرث الحضاري المحلي للعالم.

صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)

صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)

صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)