دعوة لضم الإيقاع الغدامسي لقائمة التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 12:32 مساء
صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)

نظم الصالون الثقافي لمكتب الثقافة غدامس بمقر فرقة القادوس للفنون الشعبية بمدينة غدامس، الخميس، لقاءً ثقافيًّا ناقش فيه الإيقاع الغدامسي وأثره في حفظ الموروث الثقافي.

حضر اللقاء عدد من الأساتذة والمختصين والمهتمين بموضوع الصالون، وناقش الحضور دور الإيقاع الغدامسي المميز في حفظ الموروث والتنوع في الآلات الإيقاعية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وصدرت عن الصالون عدة توصيات تساهم في حفظ هذا الموروث وإدراجه في قائمة التراث العالمي غير المادي من قبل المؤسسات المهتمة والمتخصصين؛ لتقديم هذا الإرث الحضاري المحلي للعالم.

صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)
صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)
صالون غدامس ينظم لقاءً حول تأثير الإيقاع الغدامسي بحفظ الموروث الثقافي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الثوم لعلاج جرثومة المعدة