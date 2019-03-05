الرئيسان الفرنسي والإيطالي يحتفيان بذكرى وفاة دا فينتشي

الرئيسان الفرنسي والإيطالي يحتفيان بذكرى وفاة دا فينتشي (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيحتفي بالذكرى الـ500 لوفاة ليوناردو دا فينتشي في 2 مايو في أمبواز (وسط فرنسا)، موجهًا دعوة للمصالحة خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي الأحد.

وقال ماكرون حول التوترات بين روما وباريس التي بلغت ذروتها الشهر الماضي مع استدعاء موقت للسفير الفرنسي في إيطاليا «تمّ الإدلاء بالكثير من التصريحات المبالغ بها، حصلت تطوّرات اليوم، أعتقد أنه من واجبنا إزاء شعبنا وتاريخنا وأوروبا أن نتجاوز تلك الأحداث»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل نظيره الإيطالي في 2 مايو في قصري أمبواز وشامبور في منطقة لوار «مع الشباب الفرنسي والإيطالي» مضيفًا «سنتطرق إلى المستقبل ومسائل أوروبا».

وتحدث الرئيس الفرنسي عن حبه لإيطاليا وأسفاره وقراءاته ونابولي، وأوضح «هناك فرنسيون كثر يحبون إيطاليا وإيطاليون كثر يحبون فرنسا والفرنسيين، لكننا نسينا تقريبًا أنه علينا أن نتعلم أن نفهم بعضنا البعض».

وأضاف «أنا لا أقلل من صعوبات الحياة اليومية، لكنني أعتقد أن علاقات الصداقة والمحبة كانت دائمًا تربط بلدينا»، ومن المرتقب تنظيم عدة فعاليات في كلّ من إيطاليا وفرنسا لمناسبة الذكرى الخمسمئة لوفاة المفكّر الإيطالي ليوناردو دا فينتشي في فرنسا.