«حمل الجماعة ريش» تشارك بمهرجان أريانة للطفل

علاء الأوجلي (الإنترنت)

تلقى الفنان علاء الأوجلي دعوة لحضور مهرجان أريانة الدولي للطفل، في دورته التاسعة في تونس، وذلك للمشاركة بمسرحية «حمل الجماعة ريش»، والذي ينطلق منتصف مارس.

وقال الأوجلي لـ«بوابة الوسط»، «تلقيت الدعوة للمشاركة في المهرجان بهذه المسرحية وهي من تأليف محمد الصهبي وإخراج الأوجلي وتمثيل علي الأوجلي ومراد العرفي، والمسرحية تتحدث عن احترام الجار والمحافظة على نظافة المدينة ورمي القمامة بطريقة حضارية».

وشارك الأوجلي العام الماضي في المهرجان ذاته وتحصل على جائزة أفضل ممثل الفنان مراد العرفي.

ويشمل مهرجان أريانة للطفل العديد من العروض المسرحية، إضافة إلى معارض وندوات ثقافية.