رحيل مفاجئ.. وفاة لوك بيري نجم مسلسل «بيفرلي هيلز 90210»

الممثل الأميركي لوك بيري (فرانس برس)

توفي الممثل الأميركي لوك بيري نجم مسلسل «بيفرلي هيلز 90210»، الاثنين، عن 52 عامًا إثر تعرضه لجلطة أدخل على أثرها المستشفى في 27 فبراير، وفقما قال وكيل أعماله لوكالة «فرانس برس».

واشتهر الممثل بدور ديلان ماكاي في مسلسل «بيفرلي هيلز 90210»، الذي عُرض في دول كثيرة في العالم خلال التسعينيات. وكان لوك بيري يعمل في لوس أنجليس على تصوير مسلسل «ريفردايل» المستوحى من قصص مصورة.

وأوضح بيان صادر عن وكيل أعماله، أن لوك بيري توفي جرّاء «إصابته بجلطة دماغية حادة». وكان مُحاطًا بولديه جاك وصوفي وخطيبته ويندي ماديسون باور وزوجته السابقة ميني شارب ووالدته وشقيقه وشقيقته.

وشكرت العائلة محبي بيري من العالم بأسره، لكنهم طلبوا احترام خصوصيتهم في هذه الفترة العصيبة، حيث شدد البيان على أن «أي تفاصيل أخرى لن تنشر على الفور».

وأدخل لوك بيري المستشفى بعد يوم على إعلان استوديوهات بيكسار إحياء مسلسل «بيفرلي هيلز 90210»، لست حلقات خلال الصيف المقبل. ولم يرد اسم لوك بيري بين الممثلين.